IŞIL CİNMEN

isil.cinmen@posta.com.tr

İmza fotoğrafları: Bahadırhan ERKOÇ

Yüzlerce gülen çocuk, anne ve babalarıyla birlikte eğleniyor. Oyun oynayıp eğlenirken Einstein’ın “Oyun, araştırmanın en üst biçimidir” sözünü kanıtlar gibi araştırmayı, öğrenmeyi, deneyimi kavrıyor.

Geçtiğimiz yıl 11 bini aşkın kişinin katıldığı ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’ bu yıl 16 binin üzerinde ziyaretçi bekliyor. Geri sayım başladı.

Türkiye’nin yaratıcılık odaklı ilk çocuk kültür ve sanat festivali, 25-26 Mayıs’ta, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta. Söz, festival direktörü Derya Topçu’da.

Harika bir iş yapıyorsunuz. Çocuklarla hikayeniz nasıl başladı?

Yedi yıl önce, kızım dünyaya gelince… Bir sigorta şirketinde çalışıyordum. Hamile kaldığım gün yaşamımı değiştirmeye karar verdim. Bu yolculuğun hem beni hem de çocuğumu beslemesini istedim. Değer odaklı bir iş yapmak istiyordum.

Müzeleri çok sevdiğim için müzelerde çalışmak istedim. ‘@hadianne’ adında bir Instagram sayfası açtım ve kızımla birlikte müzeleri gezip, deneyimlerimizi aktarmaya başladım. Müzeye giden çocuk bir kilo portakal yemiş gibi oluyor. Çalışmalarım çok ilgi gördü, gelişti ve sonunda geçen yıl aklıma bir festival yapmak geldi. Bir kuşak bu festivalle büyüsün istedim. Bir hayalle başladı ve çok çalışmayla gerçek oldu.

BENİMLE OYUN OYNA

Bu yıl ilkine göre daha büyük bir organizasyonla uğraşıyorsunuz…

Evet, oyun dolu bir program hazırladık. Bu yılki temamız: Benimle Oyun Oyna. Sahnelerimizde ve çevrede bol bol oyun olacak. Dansçılar, jonglörler ortalıkta şovlarını yapacak. Çocuk, festival alanında yürürken birden bir sihirbazla karşılaşacak.

Gösteri sahnemiz, etkinlikler ve söyleşi seanslarımızla dolu olacak. Konserler ve müzikle herkes eğlenecek. Geçen yıl ilk Yaratıcı Çocuk Festivali’ne 11 bin kişi katılmıştı. Bu yıl KüçükÇiftlik Park’ta 25-26 Mayıs’ta 15 bin kişi bekliyoruz. Kapılarımızı sabah 10.00’da açacağız ve 18.00’de kapatacağız. Tüm gün eğlence ve oyun!

Kaç yaş arası çocuklar festivale katılıyor?

1 yaşındaki bebek gösteri sahnemizdeki şovları izleyebilir, 18 yaşındaki biri Sunay Akın’ın ya da Nil Karaibrahimgil’in söyleşisini dinleyebilir. Ama oyun atölyeleri 2-12 yaş arasındaki çocuklar için.

Bu festivalin AVM’lerdeki çocuk etkinliklerinden farkı ne?

Yaratıcı Çocuk Festivali’nde anne baba ve çocuk bir arada eğleniyor. Büyük kentlerde hepimiz çok çalışıyoruz. Hafta sonu gelince dinlenmek istiyoruz ama çocuk, anne ve babayla göz göze diz dize bir şeyler yapmak istiyor. Bu, tüm ailenin birlikte eğlenebilmesi üzerine kurgulanmış bir etkinlik.

7 BÖLGENİN 7 ŞEHRİNDE ÇOCUKLAR EĞLENSE...

Çocuklar festivale daha çok anneleriyle mi geliyorlar babalarıyla mı?

Şaşırtıcı ama geçen yıl hem anne hem baba eşit sayıda katılmış. Tam da böyle hayal etmiştim. Anne çocukla bir etkinlik yapıyorsa, baba da bir söyleşiyi dinleyebiliyor ya da tersi. Sonra ailece konser dinlemeye gidiyorlar.

Yaratıcı Çocuk Festivali’nin dünyada başka örneği var mı?

Yurtdışındaki festivallerde atölyeler ve söyleşiler yok. Sadece yüz boyama ve balon şişirme gibi etkinlikler var. Oysa biz burada çocuğun heybesine bir şeyler koyuyoruz. Türkiye’nin en büyük açık hava çocuk festivaliyiz.

Bu festival sizin için ne ifade ediyor?

Festivaller toplumu harekete geçiren en önemli kültür damarlarıdır. Tam bir cümbüş yeridir. Sürdürülebilirse hafıza oluşturur, kültür konusu olur. Ben çocukların yüzündeki tebessüm için çalışıyorum. İki gün boyunca çalışacak 1082 kişi de bunun için çalışacak.

Geleceğe dair planlarınız neler?

Festivali Anadolu’ya da taşıyarak yedi bölgenin yedi şehrinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bizi hem belediyelerden hem de üniversitelerden arıyorlar. Festival kültürünü birlikte yaşamak istiyoruz. Çok heyecanlıyız.

MERAK VE HEYECAN

Neden adı ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’?

Hem kurgu bakımından yaratıcı bir festival, hem de çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor. Deneyim odaklı atölyeler çocuklara iyi geliyor. Çocuk, merak ve heyecanla birleşince ortaya yaratıcılıkla birlikte değerli bir hazine çıkıyor. Çocuklar için gerekli olan her şey bu festivalde var.

Programda neler var?

Festivalin bu yılki teması: Oyun. Tüm çocuklara, #benimleoyunoyna diyen Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklar yaratıcılıklarını oyun yoluyla keşfedecekler. Festivalciler tüm günü eğlence ile geçirecekler.

Bakalım programda neler var...

Ezo Sunal ile Lalala Konseri

Kerem Eser Paytak Show

Pandomim, jonglör ve sihirbazlık gösterileri, balon şovlar, kukla tiyatroları

Çok sayıda konser Ebeveynlere yönelik ilham verici söyleşi seanslarının konukları ise şöyle:

Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil’in konuşması ‘Hayatımın En Yaratıcı Oyunu: Müzik’ 26 Mayıs’ta 13.30’ta başlayacak

Sunay Akın

Dr.Özgür Bolat

Şermin Yaşar

Prof. Dr. Belma Tuğrul

Varol Yaşaroğlu

Festival, Faber-Castell ana sponsorluğunda, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katılımları ile, POSTA Gazetesi, Pınar Kido, Ozmo, Lego, Çilek Odası, CarrefourSA, QNB Finansbank, BASF, Bahçeşehir Koleji, Sanofi, Dimes, Aptamil, Twin Bilim, Toyzz Shop, Sabri Ülker Vakfı gibi önemli markaların destekleriyle gerçekleşiyor.

İki yaş ve üstü için bilet gerekli. Kişi başı gün boyu 60 TL. Yeme içme hariç tüm etkinlik ve atölyeler bu ücrete dahil. Biletler Biletix’te.



