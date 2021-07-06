Oyun, çocuk ve sen

Çocuklar oyun oynarken yüksek düzeyde bir öğrenim gerçekleştiriyorlar. Oyun oynamak aslında onların hayata ve kendilerine dair her şeyi öğrenme yolları. Bu yüzden onlara oyun oynarken eşlik etmek, onlara bu yolculuklarında verebileceğimiz en büyük destek oluyor. Başlarda çocuklarla oyun oynarken hayata bir çocuğun gözlerinden bakmak zordu. Öyle geniş bir hayal güçleri var ki, bazen kendi dünyanızın küçücük olduğunu hissediyorsunuz.

Ancak artık benim için bir çocuğun hayal gücünde yer edinmek, bazen yastıkları koca birer bulut gibi düşünmek ve gökyüzünde yürümek gibi, hepimizin içinde var olan o çocuğu da beslediğini hissetmek demek. Birlikte eğlenirken aynı zamanda onların gelişimlerini destekleyecek oyunları fikir olarak ortaya atarak çift taraflı bir mutluluğun hazzına ulaşıyoruz. Çocuk için oyun, öğrenmenin en kalıcı ve zevkli halinin yaşandığı bir yolculuk. Bu neşeli yolculuğa birlikte çıkmayı kim istemez ki?