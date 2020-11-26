Oyun hamurlarıyla çocuğuna ameliyat yaptıran anne

Çocuğuna sezaryen doğumu öğretti, Twitter'dan yayınladı

İngiltere'de doktor olan bir anne oğluna oyun hamurlarından anatomi dersi verdi. Oyuncağın üzerine sahte bir göbek kordonu ve plasenta ekleyip, üstüne oyun hamuru katmanlarını yontarak rahim ve kasları yapan anne, sezaryen doğumdaki yapılan kesi izini dikmesini istedi.

Oğlunun "Anne ben nasıl doğdum?" diye sorması üzerine böyle bir karar aldığını söyleyen kadın sosyal medyada büyük tepkiler çekti.

Videoyu Twitter'da paylaşan kadın 80 bin üzerinde beğeni toplayarak viral oldu. Ancak fikrin arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, bazı kişiler arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, anneyi "ürkütücü" ve "rahatsız edici" buldu.

"Ergen psikiyatristi olarak böyle bir şeyi asla önermiyorum"

Klibi yorumlayan bir anne şunları söyledi: 'Bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak, 2-12 yaş arası çocuklarınızla böyle bir oyun oynamamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Çocuğunuzun travma geçirmesine neden olabilir ve aynı zamanda çocukların da akranlarına aynısını yapmasına yol açabilir.'







