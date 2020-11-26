Ergenlik Oyun hamurlarıyla çocuğuna ameliyat yaptıran anne

Oyun hamurlarıyla çocuğuna ameliyat yaptıran anne

Ergenlik

Oyun hamurlarıyla çocuğuna ameliyat yaptıran anne

Doğum ve jinekolojik ameliyatlarla viral olan anne sosyal medyada büyük tepki çekti. Kadın doğum doktoru anne oğluna oyun hamurlarıyla sezaryen ameliyatını öğretti.

26 Kasım 2020, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Çocuğuna sezaryen doğumu öğretti, Twitter'dan yayınladı

İngiltere'de doktor olan bir anne oğluna oyun hamurlarından anatomi dersi verdi. Oyuncağın üzerine sahte bir göbek kordonu ve plasenta ekleyip, üstüne oyun hamuru katmanlarını yontarak rahim ve kasları yapan anne, sezaryen doğumdaki yapılan kesi izini dikmesini istedi.

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Oğlunun "Anne ben nasıl doğdum?" diye sorması üzerine böyle bir karar aldığını söyleyen kadın sosyal medyada büyük tepkiler çekti. 

Videoyu Twitter'da paylaşan kadın 80 bin üzerinde beğeni toplayarak viral oldu. Ancak fikrin arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, bazı kişiler arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, anneyi "ürkütücü" ve "rahatsız edici" buldu.

"Ergen psikiyatristi olarak böyle bir şeyi asla önermiyorum"

Klibi yorumlayan bir anne şunları söyledi: 'Bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak, 2-12 yaş arası çocuklarınızla böyle bir oyun oynamamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Çocuğunuzun travma geçirmesine neden olabilir ve aynı zamanda çocukların da akranlarına aynısını yapmasına yol açabilir.'


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