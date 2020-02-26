‘Oyun Odaları’ açılıyor

Anneler eğitimdeyken aynı anda çocuklarının da eğitim alabilecekleri oyun odaları açılacak. Oyun Odası Kurs Modülü’nden kurslara katılan velilerin çocuklarının yanı sıra okul öncesi eğitime devam etmeyen çocuklar da faydalanacak. Kurslar, ders saatleri dışında ve hafta sonu yapılacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 39 ilçede erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırmak için oyun odaları açacak.