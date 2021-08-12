Türkiye Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Türkiye

Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:43 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin’i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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