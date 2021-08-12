Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin’i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA