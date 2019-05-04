Oyun oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

Olay, ilçeye Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçede oynayan Ö.F.’nin kafasından birden kanamaya başladı. Yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuğun alnına yorgun merminin isabet ettiği belirlendi.

Ö.F.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

SİLAHI DEDEKTÖR YARDIMIYLA BULDULAR

Merminin eve yakın bir bölgeden tabancadan ateşlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, Ö.F.’nin yakınları ve komşuların ifadeleri üzerine tabancanın yem fabrikasından ateşlendiğini belirledi.

Fabrikadakiler, yanlarına gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş edilmediğini söyledi.

24 BOŞ KOVAN BULUNDU

Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikada yaptığı incelemede 24 boş kovan buldu. Ekipler daha sonra tabancayı bulmak için dedektör getirtti.

Fabrikadaki tüm çuvallar, hububat yığınlarını didik arayan jandarma, Ö.F.’nin alnına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabancayı mısır yığınının içinde buldu.

Ekipler silahla birlikte 34 tane de mermi ele geçirdi.

ALKOLLÜ OLARAK OĞLUNA TALİM YAPTIRIYORMUŞ

Jandarma, yaptığı çalışmanın devamında alkollü olan M.D.’nin oğluna tabanca ile soda şişelerine ateş ettirerek talim yaptırdığını belirledi.

Ekipler, baba ve oğlunu gözaltına alarak sorgulamak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

DHA