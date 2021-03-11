Oyun terapisi ne işe yarar?

Boşanmış ailelerin çocuklarıyla veya boşanma süreçlerinde, Kardeş kıskançlığı, Aşırı çekingenlik, içe kapanıklık, saldırganlık, Uyku, yemek, tuvalet alışkanlıklarında ve problemlerinde, n Evlat edinme süreçlerinde, Yas, kayıp, Travma, Kaygı, korkular, Dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı almış çocuklarda, Konuşma bozukluklarında, Uygunsuz davranışlar ve daha birçok alanda çalışılabilir. Kısa vadeli bir terapi değildir ki hiçbir terapi 1 seansta fayda sağlamaz, sağlayamaz… Bu, bir çocuğun iç dünyasına yolculuktur. Oyun terapistinin çocuğa vereceği mesaj; “Senin için buradayım ve seni anlıyorum”dur. Oyun terapisinde oyuncaklar bir araçtır. Bu araçlar eşliğinde çocuğun hikâyesine eşlik ettiğimiz oyun terapisinin birden fazla yöntemi vardır. Oyun terapisi ile çocukların özgüven gelişimi sağlanırken, diğerlerine saygı duymayı öğrenecek, davranış, duygu ve dürtülerini kontrol edebilirken, korkularını da yenmiş olacaktır. Keza sorumluluk alacak, sorumluluklarını yerine getirebilecektir. En temelde de rahatlama ve gevşeme sağlayacak ve kendini ifade edebilmeyi öğrenecektir. Kısacası çocuğun mental, duygusal, davranışsal gelişimine katkı sağlayacaktır. “Çocuklar donmamış bir beton gibidir, üzerine ne düşerse iz bırakır…” Bizler çocuklarımıza izler değil, gülümseme, öz şefkat, değerler ve güzel bir dünya bırakalım…





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