Oyuna daldı, annesini yaktı

İngiliz Martine Berridale-Johnson, 8 yaşındaki oğlu Leon'un oyun konsolu Xbox'ta oynadığı video oyununda 5 sterlinlik harcama yapmasına izin vermişti, ancak işler umduğu gibi gitmedi

18 Eylül 2019, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Oyuna daldı, annesini yaktı

Kredi kartı bilgilerinin konsolda saklandığından haberi olmayan anne, gelen fatura ile hayatının şokunu yaşadı.

Oğlu Leon, bu bilgilerle 3 haftada 3120 sterlinlik (22 bin 200 lira) harcama yaptı.

FİRMA BORCU ÖDEDİ

Haberin dünya basınında yer almasıyla Xbox'un üreticisi Microsoft, kadının borcunu ödedi. POSTA

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