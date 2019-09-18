Oyuna daldı, annesini yaktı
İngiliz Martine Berridale-Johnson, 8 yaşındaki oğlu Leon'un oyun konsolu Xbox'ta oynadığı video oyununda 5 sterlinlik harcama yapmasına izin vermişti, ancak işler umduğu gibi gitmedi
Kredi kartı bilgilerinin konsolda saklandığından haberi olmayan anne, gelen fatura ile hayatının şokunu yaşadı.
Oğlu Leon, bu bilgilerle 3 haftada 3120 sterlinlik (22 bin 200 lira) harcama yaptı.
FİRMA BORCU ÖDEDİ
Haberin dünya basınında yer almasıyla Xbox'un üreticisi Microsoft, kadının borcunu ödedi. POSTA