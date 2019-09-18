Oyuna daldı, annesini yaktı

Kredi kartı bilgilerinin konsolda saklandığından haberi olmayan anne, gelen fatura ile hayatının şokunu yaşadı.

Oğlu Leon, bu bilgilerle 3 haftada 3120 sterlinlik (22 bin 200 lira) harcama yaptı.

FİRMA BORCU ÖDEDİ

Haberin dünya basınında yer almasıyla Xbox'un üreticisi Microsoft, kadının borcunu ödedi. POSTA