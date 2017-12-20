Oyuncaklar bebeklerin sağlıklı gelişimlerine destek oluyor
Oyuncaklar, bebeklerin gelişimlerinde önemli rol oynar. Dokunma ve kavrama yeteneklerini geliştirmelerini sağladığı gibi aynı zamanda zekalarını geliştirmelerine de destek olur
Wee Baby’nin oyuncaklar kategorisinde yer alan bebe çıngırağı, saplı bebe çıngırağı ve bez oyuncak çeşitleriyle bebeğinizin oyun saatlerini eğlenceli kılıyor. Sağlığa zarar vermeyen maddelerden üretilen oyuncaklar bebeğinizin dokunma, görme ve işitme gibi duyu organlarını keşfetmesine yardımcı oluyor.
Çıkardığı seslerle bebeğinizin eğlenmesini sağlayan oyuncaklar, farklı figür ve renkleriyle bebeğinizin oyun arkadaşı olacak.
Çıkardığı seslerle bebeğinizin eğlenmesini sağlayan oyuncaklar, farklı figür ve renkleriyle bebeğinizin oyun arkadaşı olacak.