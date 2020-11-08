Magazin Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Magazin

Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.

08 Kasım 2020, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii’inden son yolculuğuna uğurlanacak.

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Acı haberi Nedim Saban, Twitter hesabından "Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz" notuyla duyurdu.

Cem Davran ise usta oyuncuya, "Geçen şu fotoğrafa baktım, sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi" sözleriyle veda etti.

Ahmet Uz kimdir? 

Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

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