Oyuncu Anna Karina yaşamını yitirdi

Yönetmen Jean Luc-Godard'ın filmlerindeki başrolleriyle sinema tarihinde özel bir yeri olan Anna Karina, 79 yaşında bu dünyaya veda etti.

Eski eşi yanı başındaydı

Fransız Yeni Dalgası'nın ikon oyuncusu Anna Karina, kanser tedavisi görüğü Paris'teki bir hastanede; eski eşi ABD'li yönetmen Dennis Berry (75) yanı başındayken hayata gözlerini yumdu.

Çok genç yaşlarda Danimarka'dan Fransa'ya göçen Karina, kendisini 'keşfeden' eski eşi Jean Luc-Godard'ın ilham perisi olarak 1960'ların sinemasına damga vurdu.

1961'de evlendiği Godard'dan 4 yıl sonra boşanan Karina, Jacques Rivette, Luchino Visconti ve Tony Richardson'ın yönetmenliğinde çevirdiği filmlerle 1970'lerde de iz bıraktı.

'Fransız sineması bugün öksüz kaldı'

Aktrisin ardından Fransa Kültür Bakanı Franck Riester "Fransız sineması bugün öksüz kaldı, efsanelerinden birini kaybetti" dedi.

Karina, Godard’ın yönetmenliğini yaptığı 'Pierrot le Fou', 'Une Femme Est une Femme', 'Vivre sa Vie', 'Bande à Part' gibi sinemanın yönünü değiştiren filmlerde yaşayacak.



