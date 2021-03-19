ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konnferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı. 34 yaşındaki aktör suçlamaları reddetti. Avukatı, suçlamaların "şoke edici" olduğunu ve Hammer'ın "gerçekleri açıklama fırsatını memnuniyetle karşıladığını" belirtti. Los Angeles Polisi ise, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı. Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.

KADININ İDDİALARI NELER?

Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti. Effie, "Gittikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecaviüze uğradığını iddia etti.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA İZİN VERMEDİ"

Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti.

AVUKATI: TAMAMEN RIZASIYLA

Hammer'ın avukatı Andrew Brettler BBC'ye yolladığı yazılı açıklamada, iddiaları reddetti. Brettler, aktörün söz konusu kadınla ilişkisinin "tamamen rızaya dayalı olduğunu" savundu. Avukat ayrıca BBC'ye, şikayetçi kadın tarafından gönderildiği iddia edilen ve aşırı cinsel davranışlar öneren telefon mesajlarının ekran görüntülerini yolladı. Brettler, müvekkilinin kadına kendisiyle böyle bir ilişkiyi sürdürmek istemediğini net bir şekilde söylediğini savundu. BBC Türkçe'nin aktardığına göre açıklamada, "İlgi arayışı için, yanlış tavsiyelerle açtığı dava sadece cinsel şiddetin gerçek kurbanlarının adalet önüne çıkartılmasını ve hak ettikleri adalete ulaşmalarını daha da zorlaştıracak" da denildi.

"KABURGALARIMI YEMEK İSTEDİ"

Hammer’ın eski kız arkadaşı, oyuncu hakkında ortaya atılan iddiaları destekleyecek açıklamalar yapmıştı. Hammer’la hazirandan ağustosa kadar ilişki yaşayan Courtney Vucekovich, ilişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini açıkladı. Vucekovic, Hammer’ın “Senden bir ısırık almak istiyorum’ dediğini, elini az da olsa kestiğinde emmek ya da yalamak istediğini belirtti ve şöyle konuştu: "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti. Dişlerinde deri bulunma düşüncesini seviyor."

FİLM PROJESİNDEN AYRILDI

Vucekovich, ilişkileri boyunca Hammer’ın kendisini manipüle ettiğini ve “zihinsel, duygusal ve finansal” olarak tükettiğini de söyledi. Daha sonra takıntılı hale geldiğini, üç hafta boyunca 7/24 beraber zaman geçirdiklerini ve yan yana bulunmadıkları zaman onlarca mesaj attığını ifade etti. Hammer Ocak ayında, internette kendisine yöneltilen "kirli ve gayrı meşru" saldırılar nedeniyle Jennifer Lopez ile birlikte rol alacağı Shotgun Wedding adlı yeni film projesinden ayrılmıştı.

ESKİ EŞİ KURBANLARI DESTEKLİYOR

Hammer, The Offer adlı diziyi de terk etti. Hammer ve TV sunucusu eşi Elizabeth Chambers, Temmuz 2020'de boşandıklarını duyurmuştu. Chambers, geçen ay yayımladığı açıklamada "her tür saldırı ve taciz kurbanını" desteklediğini belirtmişti. Sapkın mesajları ifşa olan oyuncu ile mesajları attığı kadın ile Hammer arasında geçtiği iddia edilen yazışmaların tarihi 2016 yılına dayanıyor ve bazıları Şubat 2020'ye kadar uzanıyor. Bu, 34 yaşındaki Hammer'ın 38 yaşındaki eşi Elizabeth Chambers ile evli olduğu döneme denk geliyor. Chambers ile Hammer'ın 10 yıllık evliliği temmuz ayında bitmişti. Chambers'a yakın bir kaynak, Rebecca filmindeki rol arkadaşı Lily James'le romantik bir ilişki içinde olması da dahil olmak üzere, sadakatsizliklerinden haberdar olduğunu açıkladı.

"AYAK PARMAKLARINI KESİP YANIMDA TAŞIMAK İSTİYORUM"

Ancak Hammer'ın aşırı sapkın eğilimleri, iki çocuk annesi Chambers için tam bir şok etkisi yarattı ve "Meğer Armie bir canavarmış" ifadelerini kullandı. Ekran görüntülerinin gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmadı, ancak mesajları ifşa eden kadın her gün aktör tarafından yazılmış yeni mesajlar yayınlamayı sürdürüyor. Hammer'ın resmi Instagram hesabından gönderilmiş olduğu iddia edilen bir mesajda "Bana itaat etmek ve kölem olmak için yaşıyorsun" ifadeleri kullanılmış. Bir başka mesajda "Ayak parmaklarından birini kesip yanımda taşımak istiyorum" gibi son derece rahatsız edici cümleler yer alıyor.

GİZLİ İLİŞKİLER

Evli olduğu dönemde Hammer ile yaşadığı gizli ilişki hakkında, Elizabeth Chambers ile temasa geçen kadınlardan birinin, aktörün duygusal ve fiziksel istismarı nedeniyle yoğun bir rehabilitasyon ve terapi programına girecek kadar travma geçirdiği de iddialar arasında. Söz konusu ifşalar, Hammer'ın geçen yılın kasım ayında verdiği bir röportajı akıllara getirdi. Hammer söyleşide kendisine yöneltilen "Hangi tarihi kişilikle akşam yemeği yemek isterdiniz?" sorusuna "Marquis de Sade" yanıtını vermişti. Tam adı Donatien Alphonse François le Marquis de Sade olan Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, sert içerikli erotik yazılarıyla biliniyordu. Hayatının 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirmişti.



