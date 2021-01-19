Bella Thorne; hakkında çıkan istismar iddiaları nedeniyle Jennifer Lopez'in de karosunda yer aldığı 'Shotgun Wedding' adlı filminden ayrılmak zorunda kalan ve Hollywood kapılarının bir bir kapanması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Armie Hammer'a destek verdi.

Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan ve son olarak 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturan Bella Thorne, Instagram hesabından Armie Hammer ile yaptığı paylaşımda, "Onu ve ailesini rahat bırakın. Acayip bir yamyam olması imkânsız. Hakkında çıkan iddialar yalan" dedi.

23 yaşındaki Thorne'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.

Ne olmuştu?

Birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların yamyamlık fantezileri içerdiği iddialarıya gündemde olan Armie Hammer önce Jennifer Lopez'li Shotgun Wedding filminden ayrılmak zorunda kaldı sonra eski sevgilisinin sözleriyle daha da zor günler yaşamaya başladı.

Hammer ile ağustos ayında ayrılan Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemiş ve bir keresinden kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi. Bana "Senden bir ısırık almak istiyorum" diyordu. Dişlerinde deri bulunma düşüncesini seviyor.

Hollywood yıldızı ise daha önce söz konusu mesaj iddialarını saçma diyerek cevap vermeyi reddetmiş, çocuklarını düşündüğü için gelecek filmi Shotgun Wedding’den ayrıldığını açıklamıştı.



