Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün mutlu günü! Kardeşinin düğününde oynadı
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğününde doyasıya oynadı.
09 Kasım 2021, Salı 02:14 Son Güncelleme:
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Televizyon kanallarında yayınlanan birçok dize rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz, Melike Yıldız ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi.
Kardeşinin düğününde maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek katılan oyuncu Gürbüz, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı.
Gürbüz, geline altın takarken, mutluluklar diledi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)(DHA)
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