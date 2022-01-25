Oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
Akciğer kanserine yakalanan ve Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan bugün son yolculuğuna uğurlandı.
25 Ocak 2022, Salı 16:05 Son Güncelleme:
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Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan Ayberk Pekcan, geçtiğimiz ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören oyuncu, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.
Ayberk Pekcan için bugün Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; Pekcan'ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su, ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.
Törenin ardından Ayberk Pekcan'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defin için alkışlarla uğurlandı.
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