Oyuncu Berkay Hardal'ın İsrailli hayranları oteli bastı
Berkay Hardal, önceki gün İsrail'de yaşayan hayranlarıyla buluştu. Bazı hayranlar, etkinlik sonrası oyuncunun otelini bastı
'İstanbullu Gelin' dizisi İsrail'de izlenme rekorları kırarken, dizinin oyuncuları da ülkede şöhret oldu.
Dizinin en sevilen karakterlerinden 'Murat Boran'ı canlandıran Berkay Hardal, İsrail'de hayranlarıyla buluştu.
5 BİN KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ
Tel Aviv kentindeki TLV Fashion Mall'da düzenlenen etkinliğe 5 bin kişi katıldı.
Konakladığı otele gelen hayranları, oyuncuyu görmek için saatlerce bekledi. Fanatik hayranlar zaman zaman otel görevlilerine de zor anlar yaşattı.
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