Oyuncu Bob Odenkirk hastaneye kaldırıldı

Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin çekimleri için Los Angeles’taki sete gitti. Çekimler sırasında kendini kötü hisseden 58 yaşındaki oyuncu, bir anda yere yığıldı. Baygınlık geçiren aktöre ilk olarak set ekibi müdahale etti.

Hemen Los Angeles’ta bir hastaneye kaldırılan Odenkirk, acil servise alındı. Salı günü rahatsızlanan oyuncunun tedavisine acil serviste devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Odenkirk'in hastaneye nakledilirken bilincinin açık olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul' dizisinde 'Saul Goodman' karakterine hayat veriyor. 2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi, beş sezondur devam ediyor. Dizinin altıncı sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.