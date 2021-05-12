Magazin Oyuncu Büşra Pekin’in acı kaybı

Oyuncu Büşra Pekin’in acı kaybı

Magazin

Oyuncu Büşra Pekin’in acı kaybı

Büşra Pekin’in babası Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Büşra Pekin’in babası, Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Volkan Pekin, hayatını kaybetti. Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.

DHA

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