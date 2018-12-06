Oyuncu Candan Sabuncu son yolculuğuna uğurlanacak

Sinema ve tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu’nun cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından Antalya’da toprağa verilecek.

2015’te hayatını kaybeden tiyatro ve sinema yönetmeni Başar Sabuncu’nun eşi olan sanatçı, "Kabadayı", "Arabesk" ve "Bitmeyen Yol" gibi sinema filmlerinde aldığı rollerle tanınıyordu.

ŞEHİR TİYATROSUNDAN BAŞSAĞLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, Sabuncu’yu yitirmenin üzüntüsü içinde olunduğu vurgulanarak, "Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." denildi.

Sabuncu’nun Şehir Tiyatroları’nda "Beş Para Etmez Oyun", "Bahar Noktası", "Avanak", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Taziye", "Kafkas Tebeşir Dairesi", "Çalıkuşu", "Romeo ile Jüliet" ve "Yaban Ormanı"nın da arasında bulunduğu pek çok oyunda yer aldığı belirtildi.

Candan Sabuncu’nun cenazesi yarın 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından Antalya’da toprağa verilecek.

CANDAN SABUNCU KİMDİR?

Ödemiş’te 25 Ocak 1944’de dünyaya gelen Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İBB Şehir Tiyatroları’nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. Sabuncu, 1962 ile 2007 arasında "Kabadayı", "Arabesk" ve "Bitmeyen Yol" gibi sinema filmleri ile "Bekleyiş" televizyon dizisinin de arasında bulunduğu yirmiden fazla yapımda oynadı.