Magazin Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

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Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

Geçtiğimiz ay oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, babaannesi Döne Tosun'un corona virüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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İki yıl önce kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine giren Cansu Tosun'un babaannesi Döne Tosun, corona virüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda oğlu Marsel'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Tosun, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Düğününde çekilen karelerini yayınlayan Cansu Tosun, "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

Virüse karşı uyardı

32 yaşındaki oyuncu, takipçilerini de "Mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bazen bitmiş gibi hissettiriyor bize, biliyorum ama azalmadı. Çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs" diyerek virüse karşı uyardı.

14 Temmuz 2020'de anne olmuştu

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz 2020 tarihinde dünyaya geldi. Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düşmüştü.

Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek, "Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..." demişti.


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