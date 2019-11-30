Bu yıl 22’ncisi yapılan Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi, ABD’nin dört bir tarafından Müslümanları bir araya getirdi. Kongreye Zekat Vakfı’nın konuğu olarak katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Celal Al, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiler

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Bilal Kuşpınar’ın da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Al, hem Türkiye’yi hem de Diriliş Ertuğrul dizisini anlattı. Programın bitiminde ünlü oyuncu ile bir araya gelen Meksikalı bir çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meksikalı çift, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden ve Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım faaliyetlerinden etkilenerek Müslüman olduklarını dile getirdi. Al ise çifte biri İngilizce, diğeri İspanyolca iki Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Türkiye’den çok uzaktaki insanların, Türkiye’nin insani faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Al, bunun bir örneğini Los Angeles’ta görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

AA