Oyuncu Damla Sönmez, Atatürk filminde rol alacak

Başrolünde yer aldığı 'Sibel' filmiyle dünya çapında festivallere katılan ve birçok ödül kazanan Damla Sönmez, yeni bir film projesi için hazırlıklara başladı.

'Sibel' filmi 6 Mart’ta Fransa'da vizyona giren oyuncu, yeni projesi için Paris’ten İstanbul’a geldi.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği ’İlk Adım 1919’ filminde Sönmez, İclal karakterine hayat verecek.

EN BÜYÜK BÜTÇELİ ATATÜRK FİLMİ

TAFF Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği film, Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde, toprakları işgal altında olan bir milletin son umudunu taşıyan Bandırma Vapuru’ndaki Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarının kader yolculuğunu konu alıyor.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü Halit Ergenç canlandıracak. ’İlk Adım 1919’ şimdiye dek yapılmış en büyük bütçeli Atatürk filmi olacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Film için hazırlıklar tamamlandı. 1974 yapımı bir tanker Tuzla'daki bir tersanede Bandırma Vapuru'nun sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Bandırma Vapuru'nun içi, Beykoz Kundura Fabrikası platolarında bire bir ölçüllerde yapılırken, dönemin ihtişamını yansıtan ünlü Saltanat Vagonu da Sirkeci Garı'nda ustalar tarafından tasarlandı. (Hürriyet)

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