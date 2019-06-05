Oyuncu Dilara Tor cep telefonu çalarken yakalandı

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor, bir AVM'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor

05 Haziran 2019, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Oyuncu Dilara Tor cep telefonu çalarken yakalandı

Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor; iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti.

Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Olay, savcılığa taşındı.

Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor. (Sabah)

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