Türkiye Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti

Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti

Türkiye

Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti

Bursa'da birçok dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş, evinde ölü bulundu. Yalçıntaş'ın ölüm nedeninin ise sahte içkiden olduğu belirtildi. Yalçıntaş, Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin ve Türkan gibi dizilerde boy göstermişti.

24 Ocak 2021, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4’cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş’tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş’a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş, oğlunun yaşadığı daireye girdi.

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 Ercan Yalçıntaş’ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalçıntaş’ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı.

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