Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti

Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir’de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında.

Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu’nun babası İbrahim Santırcıoğlu’nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.



