Magazin Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti

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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu, bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi görüyordu. Santırcıoğlu, tedavi sürecinde kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı dün akşam saatlerinde kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:56 Son Güncelleme:
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Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir’de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında.

Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu’nun babası İbrahim Santırcıoğlu’nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi. 

Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.


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