Oyuncu Hakan Akay alışveriş yaparken görüntülendi

‘Kara Murat’ reklam film serisi ile kendinden söz ettiren Hakan Akay, mağazaları gezerken corona vürise karşı tedbirli olduğunu belirterek üzerindeki kolonya şişesini gösterdi. Akay ayak üstü gazetecilerle sohbet etti.

Görüşmeler devam ediyor

Hakan Akay, gazetecilere “Reklam filmlerim dönüyor. Çok ilgi çekti. Yeni birkaç dizi ile görüşmeler devam ediyor. Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik” açıklamasında bulundu.

Akay daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.