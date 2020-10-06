Magazin Oyuncu Hakan Akay alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Oyuncu Hakan Akay alışveriş yaparken objektiflere takıldı

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Oyuncu Hakan Akay alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Oyuncu Hakan Akay, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akay, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek, "Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik" dedi

06 Ekim 2020, Salı 03:38 Son Güncelleme:
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Hakan Akay, önceki gün bir alışveriş merkezinde mağazaları dolaşırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akay, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olduğunu belirterek elindeki kolonya şişesini gösterdi. Oyuncu, "Reklam filmlerim dönüyor. Çok ilgi çekti. Yeni birkaç dizi ile görüşmeler devam ediyor. Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik" dedi.

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