Oyuncu Hakan Akay alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Hakan Akay, önceki gün bir alışveriş merkezinde mağazaları dolaşırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akay, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olduğunu belirterek elindeki kolonya şişesini gösterdi. Oyuncu, "Reklam filmlerim dönüyor. Çok ilgi çekti. Yeni birkaç dizi ile görüşmeler devam ediyor. Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik" dedi.