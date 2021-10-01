Kültür & Sanat Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören oyuncunun vefat haberini şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Demir paylaşımında, "

01 Ekim 2021, Cuma 22:42 Son Güncelleme:
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"İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.

İLHAN DANER KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında ’Mahşere Kadar’ filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner’in ’Seninle Bir Sonbahar’ adında bir 45’liği de bulunuyor.

DHA

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