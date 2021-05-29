Magazin Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı!

Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı!

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Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı!

Oyuncu İlker Aksum'un kullandığı araç Adana'da refüje çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı’na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Can ÇELİK/ADANA (DHA)

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