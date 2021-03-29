Oyuncu kadrosu belli oldu: Paranormal Activity 7 geliyor

Fenomen korku filmi serisi Paranormal Activity'nin 7'nci bölümü geliyor. Serinin yeni filminin yönetmeni William Eubank olacak. Paramount'un yapımcılığını üstlendiği Paranormal Activity'nin 7'nin kadrosunda Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ve Henry Ayers-Brown yer alacak. Paranormal Activity serisinin, eve yerleştirilen gizli kameraların doğaüstü olayları kayda almasına dayanan bir senaryosu var. Seri, küçük bütçe ile dev gişe hasılatı yakalayan bir yapım. Paranormal Activity'nin yedinci filmi, 4 Mart 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

AZ BÜTÇE DEV GİŞE

Paranormal Activity'nin 2007 yılında çekilen ilk filmi, yalnızca 15 bin dolar bütçeye sahipti ve buna karşılık olarak 193 milyon dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Seriye ait olan 6 film, Paramount Stüdyoları'na toplamda 890 milyon dolar hasılat kazandırdı.





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