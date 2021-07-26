Türkiye Oyuncu Kerem Paşaoğlu ve annesine ‘tatlı’ dayağı! Şehir eşkıyaları dükkanlarını bastı
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Oyuncu Kerem Paşaoğlu ve annesine ‘tatlı’ dayağı! Şehir eşkıyaları dükkanlarını bastı

Türkiye

Oyuncu Kerem Paşaoğlu ve annesine ‘tatlı’ dayağı! Şehir eşkıyaları dükkanlarını bastı

Dizi oyuncusu Kerem Paşaoğlu annesi Selma Efe ile birlikte tatlıcı dükkanı açtı, ama kısa süre sonra o tatlıcı yüzünden yan komşularıyla aralarında tartışma çıktı. İsim hakkı tartışması dedikodu ile büyüdü ve bir kıvılcımla ortalık karıştı. Kanal D’den İhsan Yalçın ve Mehmet Çakırlar’ın özel haberi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 23:10 Son Güncelleme:
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İş yerini bastılar, küfürler edip, tehditler yağdırdılar. Sonra da dizi oyuncusu ile annesine tekme-tokat saldırdılar. Oyuncu Kerem Paşaoğlu ile hemen bitişikteki komşu esnafın arası zaten bir süredir gergindi; ama o gerginliği saldırı boyutuna taşıyan bir dedikodu oldu. Ve anne-oğul dehşet o dehşet dolu dakikaları yaşadı.

KOMŞU KAVGASI

Aslında bizim herhangi bir problemimiz yoktu, onlar önce gelip benden markamızı istediler.

En son şunu dediniz, bunu dediniz diye geldiler, baktım ses yükseliyor, bir iletişim kurulamayacak gibi direkt polisi aradım.” O telefon sonrası gruptan biri, Kerem Paşaoğlu'na saldırdı:

Oyuncu olduğum için yüzümü korumaya çalıştım. Yüzümü böyle sakladım alttan çeneme bir darbe aldım. Sırtıma yumruklar yedim, üstüm parçalandı.

Oğlunu kurtarmak için araya giren anne Selma Efe de kalabalığın şiddetine maruz kaldı:

Neden yapıyorsunuz? 8-10 kişisiniz dediğimde, seni de öldüreceğim dedi. Kafama ve kollarıma yumruk atmaya başladı.

'KORKUYORUZ'

O saldırıdan Anne ve oğul güvenlikçiler sayesinde kurtuldu. Oyuncu Kerem Paşaoğlu olaydan sonra dükkanını basan kişilerden şikayetçi oldu. Ama şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“Bizim şu anda can güvenliğimiz yok ve mahkemeden uzaklaştırma talep ettik. Bu talebin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz; çünkü korkuyoruz annem ve ben dükkandayız.”

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