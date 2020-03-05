Oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. 48 yaşındaki başarılı oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı. Tedavisine devam ediliyor. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Öldüğü ileri sürüldü

Binlerce kişi Levent Can'ın öldüğünü ileri sürerek taziye mesajları yayınladı. Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden açıklama geldi. Oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu söylendi.

Normal odaya alındı

İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Levent Can'a stent takıldı. Durumu iyi giden Can, normal odaya alındı.

Levent Can kimdir?

Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı. Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Oyunculuk kariyerine dev adım

Başarılı bir oyuncu olma yolunda kendini geliştirerek hızlı adımlar ile ilerleyen Levent Can, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi. Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, iyi bir çıkış yakaladı. Bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu, bu deneyiminin ardından birçok dizide rol aldı. Levent Can, son olarak Vatanım Sensin'de Filipos karakterine hayat verdi.







