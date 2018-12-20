Oyuncu Mehmet Özgür çocukları tiyatroyla tanıştırıyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Lütfü Paşa'yı, Filinta'da Kadı Gıyaseddin'i, Abluka'da Kadir'i ve Söz'de Agah Bey'i canlandıran oyuncu Mehmet Özgür, Antalya'nın kırsal kesimlerinde hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatro ile tanıştırıyor.

Bir yandan yeni dizi ve film çekimlerine devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Özgür, Filinta dizisinde canlandırdığı çocuklara eğitim veren karakteri, gerçek hayatta kırsaldaki çocuklarla yaşıyor.

Hayatında hiç tiyatro izlememiş çocukları bu sanatla tanıştıran Özgür, yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in destekleriyle kentte iki proje başlattıklarını söyledi.

Lise ve üniversite öğrencilerini, okullarında ya da bölgelerindeki salonlarda tiyatro ile buluşturduklarını dile getiren Özgür, tiyatro tırı ile çocuk ve kukla tiyatrosunu ilkokul çocuklarının ayağına götürdüklerini belirtti. Her iki projeyi de sadece merkezde değil, tüm ilçelerde gerçekleştirdiklerini anlatan Özgür, güçlü bir ekiple çocukları sanatla buluşturduklarını kaydetti.

Gündoğmuş'ta 350 kişilik sahnede çocuk oyunu sergilediklerini ve buradaki tablodan çok etkilendiğini anlatan Özgür, "Salondaki minik seyircilerimize, 'Hayatında bugüne kadar tiyatro izlemeyen kaç kişi var?' diye sordum, neredeyse salonun tamamı parmak kaldırdı. Bu çok üzücüydü benim için. Burnumuzun dibinde, 7-12 yaş arasındaki çocukların hayatında hiç tiyatro izlemediğini gördüm." diye konuştu.

Bir sanatçı, tiyatro ve sinema oyuncusu olarak böyle bir sorumluluğu üstlenememiş olmaktan hicap duyduğunu ifade eden Özgür, salondaki çocukların yarısından fazlasının da hiç sinemaya gitmediğini öğrendiğini ve bundan dolayı da utandığını kaydetti.

Türkiye'de çocuk, kukla, gençlik ve yetişkin tiyatro birimlerini içinde barındıran şehir tiyatrosu olduklarını belirten Özgür, "Bölgenin çocukların, gençlerin hayatlarına dokunmak, hayata bakış açılarını değiştirmek, onlarda bir dönüşüm sağlamak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için böyle bir projeye imza atıyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARDA 45 DAKİKADA ETKİLİ DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR"

Kentlerin ve ülkenin dönüşümü, gelişimi ve büyüyebilmesi için sanatın çok önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Özgür, sanatla insanları dönüştürebildiklerini kaydetti. Bunun en güzel örneğini çocuklarda gördüklerini söyleyen Özgür, "Çocuk oyuna gelmeden önce, gelişinde ve dönüşünde sohbet ettiğimizde 45 dakikada ne derece dönüşüm yaşadığını görebiliyoruz. Geldiklerinde gözlerindeki ışıltıyla döndüklerinde gözlerindeki ışıltı çok farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun öncesi ya da sonrası çocuklarla sohbet ettiklerini anlatan Özgür, şunları söyledi: "Onlara 'arkadaşlarım' diye sesleniyorum. Hiç tiyatroya gitmediklerini biliyorum, bir tiyatroya nasıl girildiğini, nasıl tiyatro izlendiğini, tiyatro izlenirken neler yapılmadığını, tiyatrodan sonra neler yapıldığını, onlarla sohbet ederek anlatıyorum. Kendilerinden bugün neler hissettiklerini akşam eve gittiklerinde ağabeyine, ablasına, annesine ve babasına anlatmasını istiyorum. Ayrıca hissettiklerini resme aktarmalarını söylüyorum. Çünkü resim de çok güzel bir anlatım dili. Bir sonraki gidişimizde o resimleri topluyorum. Öyle resimler geliyor ki. Toplumları, şehirleri yöneten başkanlar bu resimleri gördüklerinde asfalttan, kaldırımdan, altyapıdan önce insanın altyapısına yatırım yapmaları gerektiğini anlayacaklar."

Bugün birçok kentte altyapı, üst geçit, asfalt yapılırken tüm bunları kullanacak insanın altyapısının unutulduğunu ifade eden Özgür, insanlara yatırımın nasıl yapılacağını ise sanatın öğreteceğini vurguladı.

Tiyatro, sinema, resim, müzik, heykel gibi sanat dallarıyla insanlara ulaşmanın daha etkili ve kolay olduğuna işaret eden Mehmet Özgür, "Okullarda en kalabalık sınıf 50 kişiliktir, biz bir salona 800 öğrenciyi koyuyoruz, bir saat içinde onu geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Bunu sadece sanatla yapabilirsiniz. Ben de bir filmden 1,5 saatte ya da 2 saatte çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

En az 15 günde bir çocuklarla, gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Özgür, çoğu gösteriye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığını ve öğrencilerle söyleşi yaptığını belirtti. Özgür, sadece kendi ekiplerini değil, yurt dışından da tiyatro ekiplerini çocuklarla buluşturacaklarını kaydetti.

YABANCI OYUNLAR İÇİN SİMULTANE ÇEVİRİ SİSTEMİ

Ayrıca gelecek sezon projeye simultane çeviri sistemini de dahil edeceklerini anlatan Özgür, "Yetişkinlerimiz, çocuklarımız yurt dışından gelen oyunları kulaklıkla izleyebilecekler, dil sorunu yaşamayacaklar. Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Kentimize gelen turistler de bu sistem ile bizim oyunlarımızı kendi dillerinde izleme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.

Hızla büyüyen bir tiyatro olduklarının altını çizen Özgür, farklı şehir tiyatroları için de model haline geldiklerini, onlara yol gösterdiklerini sözlerine ekledi.

AA