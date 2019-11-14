Oyuncu Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük Amerikalı eşinden boşanıyor
'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
3 ay önce nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
'Çaresiz kaldım'
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Meltem Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı.
'Tanınmış bir kişiden korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemiyor'
Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak. Meltem Miraloğlu'nun tanınmış bir kişi ile sorun yaşadığı, ondan korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemediği de iddialar arasında.
Haberin fotoğrafları için tıklayınMeltem Miraloğlu'nun eşi kendini kısırlaştırmış
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