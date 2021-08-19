Magazin Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakıma alındı

Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakıma alındı

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Oyuncu Mesut Akusta yoğun bakıma alındı

Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 21:19 Son Güncelleme:
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Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta, bugün beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

DHA-AA

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