Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Twitter hesabından acı haber duyuran Cem Yılmaz, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz." ifadelerine yer verdi.





Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.





Oğlunun ölümüyle sarsılmıştı

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce YouTube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.







