Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz dün hayatını kaybetti. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.
25 Kasım 2020, Çarşamba 08:07 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından acı haber duyuran Cem Yılmaz, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/CMYLMZ/status/1331313101635989512
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:
G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.
https://twitter.com/canyilmaz1/status/1331297412179226627
Oğlunun ölümüyle sarsılmıştı
Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce YouTube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.
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