Ömür Arpacı, 9 Mayıs 2019'da saat 07.30 sıralarında Kadıköy Bostancı'daki evine geldi. Kıbrıs'tan gelen Arpacı, evine hırsız girdiğini fark etti. Evdeki 2 alyans, 2 bilezik, 2 saat, küpe, 6 bin TL, kolyenin alındığını gördü. Evde otomobilinin anahtarının da olmadığını fark eden Arpacı, otoparka indi. Lüks aracının da yerinde olmadığını gördü.

Arpacı İstanbul'da az sayıda bulunan BMW 2.20 D aracının bulunması ve hırsızların bulunması için hemen polisi aradı.

Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başvurunun ardından çalışma başlattı. Ekipler, kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinde, evin penceresinden giren 2 hırsızın, evdeki eşyaları aldıktan sonra otoparka indikleri ve evden aldıkları anahtarla otomobili çaldıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden hırsızlardan birinin C.Ö. olduğu belirlendi.

İstanbul’da az sayıda bulunması nedeniyle lüks araçla ilgili kamera taraması yapıldı. Araç Maltepe'de görüldü. Ekipler, hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan kaydı olan C.Ö.'nün Maltepe'de aracın içinde olduğunu belirledi.

Arpacı'nın lüks aracına sahte plaka takarak hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen C.Ö, 17 Mayıs 2019'da Maltepe'de takibe alındı. Polis sıcak takibe başlarken C.Ö. kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardında aracın önü kesilerek durduruldu. C.Ö gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede soygun olaylarında kullanılmak üzere araca konulduğu belirlenen tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar, kerpeten bulundu.

Lüks araca el konulurken, C.Ö sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil de Arpacı'ya teslim edilirken, C.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Soyguna karışan ikinci kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. (Hürriyet)

İsmail Arpacı