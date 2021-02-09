Magazin Oyuncu Rebel Wilson 30 kilo verdi!

Oyuncu Rebel Wilson 30 kilo verdi!

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Oyuncu Rebel Wilson 30 kilo verdi!

2020'yi 'Sağlık Yılı' ilan eden ve bu süreçte 30 kilo veren Avustralyalı aktris ve yapımcı Rebel Wilson, son halini Instagram hesabından paylaştı.

09 Şubat 2021, Salı 14:25 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla dikkat çeken Rebel Wilson, büyük değişimini sosyal medyada gözler önüne sermeye devam ediyor. Bir yılda 30 kilo vermeyi başaran 40 yaşındaki oyuncu, kırmızı bir tulumla verdiği pozları, "Mutlu pazartesi" notunu ekleyip Instagram hesabından yayınladı.

İşe geri döndüğünü ve şu anda Los Angeles'ta olduğunu belirten Rebel Wilson'ın yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

'Sevgiliniz olması için'

Geçtiğimiz aylarda Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Rabel Wilson, kilo verme sürecindeki mücadelesini anlatırken, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Jacob Blush'la ilişkisi hakkında da konuşmuştu.

40 yaşındaki Avustralyalı aktris, "Onunla flört etmeye kilo vermeden önce başladım. Hanımlar, bu da gösteriyor ki sevgiliniz olması için belli bir beden ölçüsünde olmanız şart değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sevgilisi Jacob Blush'ın özel hayatını gizli tutmaya özen gösterdiğini dile getiren Rebel Wilson, sevgilisiyle ilgili fazla detay vermek istemediğini söylemişti.

'Amacım asla zayıf olmak değildi'

Wilson, "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı. Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" açıklamasını yapmıştı. Kilo verdiği için mutlu olduğunu belirten başarılı oyuncu, sağlık konusuna da vurgu yapıp artık hayatında daha fazla denge olduğunu sözlerine eklemişti.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan Rebel Wilson'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

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