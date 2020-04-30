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Magazin Oyuncu Rishi Kapoor hayatını kaybetti

Oyuncu Rishi Kapoor hayatını kaybetti

Magazin

Oyuncu Rishi Kapoor hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Bollywood'un ünlü aktörü Rishi Kapoor, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

30 Nisan 2020, Perşembe 13:46 Son Güncelleme:
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Rishi Kapoor 67 yaşında, Mumbai’de bir hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, emekli aktörün aile dostu Amitabh Bachchan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Bachchan, “Rishi Kapoor gitti. Yıkıldım” ifadelerini kullandı.

'Slumdog Millionaire' filmiyle kariyerini zirveye taşıyan dünyaca ünlü aktör Irrfhan Khan da dün kanserle savaşına yenik düşmüştü. 


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