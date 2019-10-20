Pamir Kıraner ile 2016 yılında nikah masasına oturan Saadet Işıl Aksoy'un 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafla duyurdu

Hamilelik haberini sadece ailesi ve yakın arkadaşlarına verdiği öğrenilen Saadet Işıl Aksoy, paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

Doğum Amerika'da

4 aylık hamile olan Saadet Işıl Aksoy'un doğumu Amerika’da yapacağı öğrenildi. Aksoy, hamilelik sürecini de Los Angeles’ta geçirecek.

Çift 2 yıl önce çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini söylemişti.

Doğumdan sonra sadece sinema!

Yurt içi ve dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendirecek.

Bu haberi de okudular Saadet Işıl Aksoy’un bebek sevinci