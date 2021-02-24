İnternette yayınlanan 'SıfırBir' dizisinde aldığı rolü üzerinden atamayan Sultan Sarohan estetik yaptırdığı doktora hakaret ve tehditler savurunca mahkemelik olmuştu. Estetik yaptırmak isteyen Sultan Sarohan, İnstagram'dan Yunus Emre Karatutlu'nun estetik doktoru olarak çalıştığı kliniğe mesaj atmıştı. Estetik yaptırmak için kliniğe gelen Sultan Sarohan ile Yunus Emre Karatutlu bir süre sonra sevgili olmaya başlamıştı.

'TAKINTILI RUH HASTASI'

İkili ilerleyen zamanlarda anlaşamadıkları gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırmış ancak genç kadın tekrar estetik merkezinin sosyal medya hesabına yazarak annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başlamıştı. İkilinin görüşme sırasında iddiaya göre genç doktor kız arkadaşına kendisini kullandığını bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj göndermişti. Aldığı mesajlara öfkelenen genç kadın ise "Bak yine or.. çocukluğuna başladın. Senin g… s..m köpek, takıntılı ruh hastası" şeklinde mesaj göndermişti. Yunus Emre Karatutlu aldığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların ardından savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

'BENİ BU DURUMA O MECBUR BIRAKTI'

Şikayet üzerine savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sultan Sarohan hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde mahkemede ifade veren genç manken şu ifadeleri kullandı; "Müştekinin evinde bulunduğum bir tarihte kendisi benden habersiz olarak telefonumu kurcalayıp mesajlarımı okumuş, olay tarihinde bana mesajları okuduğunu söyleyerek kimlere 3 bin liralık alışveriş geçirdiğini biliyorum aşağılık ucuz bir kadınsın diye konuştu. Bende kendimi kaybettim ne yazdığımı hatırlamıyorum. Attığı mesajları gördükten sonra bende yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim. Ancak beni bu duruma o mecbur bıraktı."

'PSİKİYATRİ İLAÇLARI KULLANDIM'

Genç kadın ifadesinin devamında 2 yıl önce anksiyete bozukluğuna dayalı ağır ilaçlar kullandığını bu ilaçların ani ve kontrolsüz öfkeneden olduğunu ayrıca Yunus Emre Karatutlu'nun İstanbul Anadolu adliyesinde kendisine yönelik bir takım eylemlerinden dolayı sanık olarak yargılandığını anlattı. Mahkeme Sarohan'ın tedavi görüp görmediğinin anlaşılması için hastaneden bilgi alınmasına ve diğer dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi.



