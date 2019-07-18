Oyuncu Tamer Karadağlı'yı kızdıran ölüm yorumu!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, takipçisinin yaptığı ''Ölümün motor sevdasından olacak'' yorumuna çok kızdı

18 Temmuz 2019, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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Oyuncu Tamer Karadağlı'yı kızdıran ölüm yorumu!

Amerika'da tatil yapan ve yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Tamer Karadağlı'nın keyfini bir takipçisinin yaptığı yorum bozdu.

Karadağlı "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" yorumuna "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını verdi.

Oyuncu daha sonra fotoğrafını yorumlara kapadı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ünlü oyuncu, 5 yıl önce Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.

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