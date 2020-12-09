Oyuncu Taner Barlas ve eşi Gülşah Kıray boşandı
Tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Barlas ile 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray’ın evliliği tek celsede bitti.
09 Aralık 2020, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” denildi.
Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.
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