Magazin Oyuncu Taner Barlas ve eşi Gülşah Kıray boşandı

Oyuncu Taner Barlas ve eşi Gülşah Kıray boşandı

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Oyuncu Taner Barlas ve eşi Gülşah Kıray boşandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Barlas ile 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray’ın evliliği tek celsede bitti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” denildi.

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Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

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