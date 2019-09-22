Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

AA-İHA