Oyuncu ve senarist Batıhan Yıldırım kimdir?

Tiyatro oyuncusu Batıhan Yıldırım, bir süre önce sosyal medya üzerinden ünlü sinema yapımcısı ile iletişime geçerek senaryo verdiğini ancak geri dönüş almadığını belirtmişti. Arama motorlarında "Batıhan Yıldırım kimdir?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. Peki Batıhan Yıldırım kimdir? nerelidir?

1998 Malatya doğumlu olan Batıhan Yıldırım daha çocuk yaşlarda oyunculuk ve senaristliğe merak salmıştır. Tiyatro oyunculuğuna okulunda ki amatör tiyatro ile başlamış daha sonra amatör tiyatroyu bırakıp usta oyunculardan temel ve ileri oyunculuk eğitimi almıştır.