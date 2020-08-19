Oyuncu ve senarist Batıhan Yıldırım kimdir?
Tiyatro oyuncusu ve senaryo yazarı Batıhan Yıldırım geçtiğimiz aylarda senaryosunun izinsiz kullanıldığını öne sürmüş ve ve bu haberle gündeme gelmişti. Haberle birlikte ismi sıkça duyulan Batıhan Yıldırım hakkında meraklar arttı. Peki Batıhan Yıldırım kimdir? Batıhan Yıldırım nerelidir?
19 Ağustos 2020, Çarşamba 21:51 Son Güncelleme:
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Tiyatro oyuncusu Batıhan Yıldırım, bir süre önce sosyal medya üzerinden ünlü sinema yapımcısı ile iletişime geçerek senaryo verdiğini ancak geri dönüş almadığını belirtmişti. Arama motorlarında "Batıhan Yıldırım kimdir?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. Peki Batıhan Yıldırım kimdir? nerelidir?
1998 Malatya doğumlu olan Batıhan Yıldırım daha çocuk yaşlarda oyunculuk ve senaristliğe merak salmıştır. Tiyatro oyunculuğuna okulunda ki amatör tiyatro ile başlamış daha sonra amatör tiyatroyu bırakıp usta oyunculardan temel ve ileri oyunculuk eğitimi almıştır.
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