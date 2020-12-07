Eski eşi Hüseyin Yiğit'in (38) darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kaldığını ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia eden Elçin, daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, "Hamile olduğum için eve kapatıldım" demişti.

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncu Zeynep Elçin, darp ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle eşi Hüseyin Yiğit'ten şikayetçi olmuştu.

'Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim'

Elçin, eski eşinin kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade etti.

Yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, Yiğit'e hakaret suçundan 3 bin lira adli para, tehdit suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.







