Oyunlara ulaşmanın en kolay yolu: Dijital
Milli Piyango çatısı altındaki oyunlara dijital kanallardan da kolayca erişebilirsiniz. www.millipiyangoonline.com internet adresi ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından biletlerinizi hemen oluşturabilirsiniz. Dijital hayat çok kolay
11 Eylül 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi, market ya da gezici bayilerden giderek almayanlar için fırsat kaçmadı. COVID-19 salgını nedeniyle fiziki olarak bilet almak ya da şans oyunu kuponunu yatırmaktan çekinenler için dijital satış kanalı en hijyenik çözüm yolu olarak öne çıkıyor.
BAYİDEN OYNAMAK GİBİ
Oyunseverler dijital kanalda Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline. com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da dilediğiniz sayısal oyununuzu oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani mesela biletinizde uğurlu sayınız ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Çılgın Sayısal Loto’da da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız para direkt online hesabınıza geçecek.