Oyunseverler için hayal kırıklığı: Sony, bu yıl da E3’e katılmıyor

Sony'nin geçtiğimiz sene E3’e katılmaması bu seneki E3 için hazırlandığı yorumlarını beraberinde getirmişti. Fakat Sony bütün oyun dünyasını şaşırtarak bu sene de E3’ü pas geçeceğini açıkladı. Bu yıl E3 oyuncular tarafından özellikle bekleniyordu çünkü Sony ve Microsoft’nin yeni nesil konsollarını çıkarmadan önceki son büyük oyun konferansı E3 2020 olacak.

Oyunseverlerin Sony’nin bu kararına ne tepki vereceği büyük merak konusu. Microsoft geçen yıl Sony’nin olmadığı E3 fuarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu yıl da bütün gözler Microsoft ve Xbox’un üzerinde olacak.

Doğukan Tevfik Meriç