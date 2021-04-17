Oyunseverlere ikramiye yağdı!

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos 2020’de faaliyetlerine başlayan Sisal Şans farklı bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, faaliyetlerine devam ediyor.

MART REKORU ÜSKÜDAR'DA

Mart ayında en büyük ikramiye Süper Loto’dan çıktı. İstanbul Üsküdar’dan bir talihli 17 milyon 160 bin 151 TL kazandı.

8 AYDA 2.4 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İKRAMİYE DAĞITIMI

Oyunseverler, 1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında hangi oyundan ne kadar ikramiye kazandı.

KAZI KAZAN: 1 milyar 328 milyon 173 bin 329 TL

ÇILGIN SAYISAL LOTO: 366 milyon 32 bin 586 TL

SÜPER LOTO: 319 milyon bin 304 TL

MİLLİ PİYANGO: 230 milyon 384 bin 910 TL

ON NUMARA: 95 milyon 491 bin 948 TL

ŞANS TOPU: 95 milyon 102 bin 568 TL