Oyunseverlere iyi haber! Vergi yüzde 20’ye düştü

Oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı. Playstation ve Xbox Series X 8 bin 300 TL'den satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.



