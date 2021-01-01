Oyunseverlere iyi haber! Vergi yüzde 20’ye düştü
Oyunseverler için müjdeli haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline, yani yüzde 20’ye çekildi. Böylece oyun konsolu fiyatlarında düşüş beklentisi ortaya çıktı.
01 Ocak 2021, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı. Playstation ve Xbox Series X 8 bin 300 TL'den satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.
İlgili Haberler